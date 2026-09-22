Ufficiale: l’ex Genoa Blessin è il nuovo allenatore del Borussia Monchengladbach

Alexander Blessin, ex allenatore del Genoa dal 19 gennaio 2022 al 6 gennaio 2023, tra Serie A e Serie B, riparte dalla Bundesliga dopo l’ultima esperienza al St. Pauli. Ha firmato fino al 2028 con il Borussia Monchengladbach.

Il comunicato del Gladbach: “Alexander Blessin sarà il nuovo allenatore del Borussia Mönchengladbach. L’allenatore di calcio di 53 anni ha firmato un contratto fino al 2028.

In occasione della sua firma, mercoledì 23 settembre alle 13:30 CET, si terrà una conferenza stampa con Blessin e il direttore sportivo Rouven Schröder. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta e gratuitamente su FohlenApp e su FohlenTV. Tutto quello che devi fare è accedere al tuo account Borussia.

Blessin, nato nel 1973 nel distretto di Bad Cannstatt a Stoccarda, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel reparto giovanile del RB Lipsia. Dal 2012 ha lavorato inizialmente come assistente allenatore per la squadra Sassonia U17, ruolo che ha poi assunto come capo allenatore. Blessin fu ingaggiato da Ralf Rangnick, che lo aveva allenato al VfB Stuttgart. L’ex attaccante ha giocato sette partite di Bundesliga con gli svevi, una partita nella Coppa DFB e una partita in Coppa UEFA. Nel calcio professionistico tedesco, ha inoltre disputato 45 partite nella 2ª Bundesliga per lo Stuttgarter Kickers e 16 partite in terza divisione per il Jahn Regensburg.

Dopo aver allenato la squadra Under 19 della RBL dal 2018 al 2020 a seguito della Lipsia U17, Blessin si è trasferito al club belga di prima divisione KV Oostende. Al suo primo periodo nel calcio professionistico, ha portato il club al quinto posto in classifica ed è stato nominato “Allenatore dell’Anno” in Belgio.

Nel gennaio 2022, Blessin si è trasferito in Italia e ha assunto il ruolo di allenatore al CFC Genoa. Sebbene abbia stabilizzato la squadra, il club si separò da lui dopo poco meno di un anno. Blessin tornò in Belgio alla Royal Union Saint-Gilloise. Con il club di Bruxelles vinse la Coppa del Belgio, fu secondo classificato, raggiunse così la qualificazione per la Champions League e fu nuovamente premiato come “Allenatore dell’Anno” del Belgio.

Per la stagione 2024/2025, ha preso in mano il FC St. Pauli, che era appena stato promosso in Bundesliga. Riuscì ad adattare la squadra anseatica ai requisiti cambiati rispetto alla 2ª Bundesliga e la guidò verso l’obiettivo desiderato di restare in campionato nel primo anno. La scorsa stagione, però, lo St. Pauli non è riuscito a ripetere la situazione e ha deciso di ricominciare senza Blessin dopo la retrocessione”.

Foto: Sito Gladbach