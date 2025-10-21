Ufficiale: l’ex Fiorentina Donadel confermato come allenatore del Montreal

21/10/2025 | 19:21:44

Marco Donadel confermato ufficialmente come tecnico del Montreal dopo un periodo da traghettatore, arriva l’annuncio ufficiale del club canadese: “Sono felice di continuare il mio percorso come allenatore del Montréal. Ho un legame profondo e bellissimi ricordi con questa città. Prima come giocatore e ora come membro dello staff tecnico. Ringrazio il club per la fiducia che mi ha dato nel continuare a guidare la squadra”.

FOTO: Sito Montreal