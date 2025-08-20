Ufficiale: l’ex Chelsea Lucas Piazon riparte dal Wieczysta Krakow

L’ex Chelsea Lucas Piazon, che ha giocato anche in Italia con la maglia del Chievo, è un nuovo giocatore dei polacchi del Wieczysta Krakow: “Il nuovo acquisto dei “gialloneri” è il trentunenne centrocampista offensivo brasiliano Lucas Piazon. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con il Wieczysta. Piazon è un giocatore con un curriculum incredibilmente ricco, cresciuto nella rinomata accademia del São Paulo FC. Nel 2011, è entrato a far parte del Chelsea FC come uno dei talenti più brillanti della sua generazione. Sebbene abbia collezionato solo una manciata di presenze con la prima squadra del club londinese, ha maturato esperienza in prestiti nei principali campionati europei nel corso di un decennio. Ha rappresentato club come il Malaga nella Liga spagnola, il Vitesse nell’Eredivisie olandese, l’Eintracht Francoforte nella Bundesliga tedesca e il Fulham nella Championship inglese. Ha trascorso gli ultimi anni in Portogallo, giocando per l’SC Braga e l’AVS, e ha anche trascorso un periodo in prestito con la squadra brasiliana del Botafogo.

FOTO: Sito Wieczysta Krakow