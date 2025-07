Ufficiale: l’ex Chelsea Bergstrom nuovo portiere del Mallorca

15/07/2025 | 15:32:06

Il Mallorca ha comunicato l’ingaggio del portiere finlandese Lucas Bergström, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per altre due stagioni. Classe 2002, 2,05 metri di altezza, Bergström arriva a parametro zero dopo essere cresciuto nelle giovanili del Chelsea. Nelle ultime stagioni ha giocato in prestito al Peterborough e al Brommapojkarna (Svezia), oltre ad allenarsi con la prima squadra dei Blues nelle ultime due stagioni.

FOTO: X Mallorca