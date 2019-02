Il Dalian Yifang, attraverso i propri canali ufficiali i informazione, ha annunciato di aver ceduto Nicolas Gaitan al Chicago Fire. Il club cinese ha ringraziato l’argentino per il contributo dato nell’ultima stagione e l’ex Atletico Madrid e Benfica, dopo una sola stagione, lascia la Cina per approdare negli States e in MLS.

Foto: ABC7