Ufficiale: l’ex Arsenal Wellington Silva vola in Giappone al Gamba Osaka

Wellington Silva, brasiliano lanciato dalla Fluminense, a diciotto anni approdò in Europa all’Arsenal. L’attaccante esterno nativo di Rio de Janeiro non ha mai esordito con la maglia dei Gunners, finendo in una serie di prestiti tra Spagna ed Inghilterra, con Levante, Alcoyano, Ponferradina, Murcia, Almeria e Bolton come destinazioni.

Ora è volato in Giappone, il Gamba Osaka ha reso noto l’ingaggio sui propri canali social:

Foto: sito Gamba Osaka