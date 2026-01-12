Ufficiale: l’ex Arsenal Gabriel Paulista riparte dal Corinthians

12/01/2026 | 11:31:32

L’ex Arsenal Gabriel Paulista riparte dal Corinthians, c’è l’annuncio ufficiale del club brasiliano: “Lo Sport Club Corinthians Paulista ha firmato il difensore Gabriel Paulista. L’atleta arriva al Timão con un contratto valido fino alla fine del 2027. Formatosi nelle categorie giovanili del Taboão da Serra, Gabriel ha giocato per il Vitória prima di iniziare la sua carriera in Europa con il Villareal, in Spagna. Ha anche giocato per Arsenal-ING, Valencia-ESP, Atlético de Madrid-ESP e Besiktas-TUR, la sua ultima squadra prima di tornare in Brasile per difendere il mantello alvinegro.

Il difensore è già stato presentato agli atleti al CT Dr. Joaquim Grava e, questo lunedì (12), farà il primo allenamento con il gruppo”.