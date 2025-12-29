Ufficiale: l’ex Arsenal e City Gael Clichy nuovo allenatore del Caen

29/12/2025 | 19:00:32

L’ex Arsenal e City Gael Glichy diventa nuovo allenatore del Caen, la nota ufficiale: “Lo Stade Malherbe Caen annuncia l’arrivo di Gaël Clichy come allenatore della sua squadra professionistica. Ex nazionale francese, porterà al Club la sua esperienza ai massimi livelli, la sua conoscenza del calcio moderno e i suoi elevati standard. Sarà affiancato da Marvin Esor, che completerà l’attuale staff tecnico, che rimane invariato”.

foto x caen