Ufficiale: Lewis Miley rinnova con il Newcastle fino al 2032

25/05/2026 | 15:11:42

Il Newcastle ha annunciato di aver rinnovato il contratto del centrocampista classe 2006, Lewis Miley, fino al 2032.

Questo il comunicato del club:

“Il Newcastle United è lieto di annunciare che Lewis Miley, prodotto del proprio vivaio, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club.

Il ventenne ha firmato un contratto di sei anni che lo legherà al St. James’ Park fino al 2032.

Lewis, nazionale inglese Under-21, è entrato a far parte dell’Academy all’età di sette anni e ha scalato rapidamente le gerarchie fino a diventare il più giovane giocatore del club ad aver esordito sia in Premier League che in UEFA Champions League.

Detiene inoltre il record del club per il più giovane marcatore in entrambe le competizioni, avendo segnato in modo memorabile contro il Fulham al Gallowgate End a soli 17 anni alla fine del 2023.

Il suo colpo di testa imperioso in trasferta contro il Bayer Leverkusen all’inizio di questa stagione ha ulteriormente consolidato il suo posto nella storia, superando il record di Hugo Viana in Champions League che resisteva dal 2002.

Lewis ha collezionato 34 presenze durante la stagione 2025/26, adattandosi senza problemi al nuovo ruolo di terzino destro, portando il suo totale con la maglia del Newcastle a 80 presenze in tutte le competizioni per il club in cui è cresciuto.

Ha concluso la stagione con il maggior numero di minuti giocati da un adolescente inglese nella Premier League”.

Foto: sito Newcastle

