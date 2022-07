Ufficiale: Lewis Ferguson è un nuovo giocatore del Bologna

Lewis Ferguson è un nuovo giocatore del Bologna. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dall’Aberdeen. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato presente sul sito del club felsineo: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Aberdeen Fc il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Lewis Ferguson.

Terzo britannico della storia del club, Lewis è un centrocampista centrale di piede destro con impostazione da mezzala di grande apporto offensivo. Classe ’99, in Nazionale da un anno, ha contribuito ai recenti tre piazzamenti al quarto posto dell’Aberdeen nella Scottish Premiership. Prestante fisicamente e con buona tecnica, non di rado agisce anche da trequartista, e spesso gli viene affidato l’incarico dei piazzati: dimostra bel tiro dalla distanza e notevole confidenza col gol (26 nelle ultime due stagioni fra campionato e coppe), grazie anche a uno speciale feeling dal dischetto, con 15 rigori realizzati sui 16 calciati in carriera. Fra Europa League e Conference League ha già collezionato 17 presenze con 7 reti“.

Foto: Instagram Bologna