Ufficiale: Lewandowski nuovo giocatore dei Chicago Fire
29/06/2026 | 22:44:15
Riparte dagli Stati Uniti la carriera di Robert Lewandowski che è un nuovo giocatore dei Chicago Fire.
La nota: “Il Chicago Fire FC ha annunciato oggi l’ingaggio dell’icona mondiale del calcio e miglior marcatore di sempre della nazionale polacca, Robert Lewandowski, che si unisce al club come Designated Player. Lewandowski occuperà uno dei posti riservati ai Designated Player e uno slot per giocatori internazionali, in attesa del rilascio del visto P-1 e del Certificato di Trasferimento Internazionale (ITC). Il suo contratto avrà validità fino al termine della stagione MLS 2027-28.
Hello @ChicagoFire pic.twitter.com/cKdGgkjsBb
— Robert Lewandowski (@lewy_official) June 29, 2026
Foto: X Chicago Fire