Ufficiale: Lewandowski nuovo giocatore dei Chicago Fire

29/06/2026 | 22:44:15

Riparte dagli Stati Uniti la carriera di Robert Lewandowski che è un nuovo giocatore dei Chicago Fire.

La nota: “Il Chicago Fire FC ha annunciato oggi l’ingaggio dell’icona mondiale del calcio e miglior marcatore di sempre della nazionale polacca, Robert Lewandowski, che si unisce al club come Designated Player. Lewandowski occuperà uno dei posti riservati ai Designated Player e uno slot per giocatori internazionali, in attesa del rilascio del visto P-1 e del Certificato di Trasferimento Internazionale (ITC). Il suo contratto avrà validità fino al termine della stagione MLS 2027-28.

Foto: X Chicago Fire