Ufficiale: l’Everton annuncia l’arrivo di Kean dalla Juve

Il passaggio di Moise Kean dalla Juventus all’Everton era definito ormai da tempo, ora però è arrivata anche l’ufficialità. A darla è stata il club inglese attraverso un comunicato sul proprio sito: “Moise Kean ha firmato con l’Everton dalla Juventus per una cifra non resa nota, accordandosi per un contratto quinquennale fino a giugno 2024“. Riportate anche le prime parole da Toffees dell’attaccante classe 2000: “Sono fiero e onorato di vestire questa maglia. Darò il massimo per questa squadra. Mi sono convinto a firmare per l’Everton perché è un club che guarda al futuro e lo sono anche io. So dell’importanza del club, dell’ambizione e lavorerò duramente per aiutarlo a raggiungere i risultati che si prepone“. Il tecnico Marco Silva ha invece detto: “Moise è forte, veloce e ha molte qualità per un attaccante di soli 19 anni. Ha talento ed è pronto per lavorare e migliorare la squadra offrendoci soluzioni differenti“.

Foto: twitter ufficiale Everton