Ufficiale: Levante, primo contratto da professionista per Marc Santos: firma fino al 2029

20/11/2026 | 13:34:48

Il Levante blinda uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile. A soli 16 anni, Marc Santos ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club spagnolo, legandosi fino a giugno 2029 con un’opzione di rinnovo per ulteriori stagioni. Il difensore ha già scritto una pagina di storia della società, diventando a 15 anni e 280 giorni il più giovane esordiente della prima squadra e il terzo più giovane nella storia della LALIGA, come riportata il comunicato del club: “Il Levante UD e Marc Santos hanno ufficializzato la loro partnership con la firma del primo contratto da professionista del giovane calciatore. A soli 16 anni, sta realizzando uno dei più grandi sogni della sua carriera sportiva. L’accordo vincola entrambe le parti fino a giugno 2029 e include un’opzione di rinnovo per diverse stagioni. Il difensore ha già fatto la storia con la prima squadra del Levante. Ha debuttato nella giornata inaugurale della LALIGA EA SPORTS, nella partita contro l’RCD Espanyol allo stadio RCDE. A soli 15 anni e 280 giorni, è diventato il giocatore più giovane ad aver esordito con la prima squadra del Levante UD e il terzo più giovane esordiente nella storia della LALIGA. Il suo percorso con il club è iniziato quando era un giocatore del secondo anno della Pre-Benjamin (Under 8), entrando a far parte del settore giovanile del Levante. Da allora, è cresciuto e progredito attraverso le diverse categorie giovanili del club, giocando in vari ruoli in campo. Questa versatilità gli ha permesso di sviluppare le sue capacità e di affinare ulteriormente il suo talento. Il suo impegno, la sua dedizione e la sua costanza lo hanno portato al debutto lo scorso gennaio con la squadra Juvenil A nella División de Honor, pur essendo ancora un cadetto. Inoltre, nel finale della scorsa stagione, ha avuto l’opportunità di partecipare a diverse sessioni di allenamento con la prima squadra. Con la firma del suo primo contratto da professionista, Marc Santos compie un passo importante nella sua carriera e rafforza il suo impegno con il Levante UD, il club in cui è cresciuto e dove continua a costruire il suo futuro. Congratulazioni, Marc”

foto: x Levante