Wesley è un nuovo giocatore del Levante. L’attaccante brasiliano classe ’96 giocherà la prossima stagione con la maglia del club spagnolo, in seconda serie spagnola. L’attaccante si è trasferito in Spagna con la formula del prestito secco, infatti nell’accordo non è stata inserita alcuna opzione per il riscatto. L’ufficialità è arrivata direttamente dal canale social del club.

Foto: Levante Instagram