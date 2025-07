Ufficiale: Levante, arriva Matturro in prestito dal Genoa

09/07/2025 | 11:13:38

Alan Matturro saluta il Genoa e approda in Liga. Il comunicato: Il Levante UD e il Genoa FC hanno raggiunto un accordo per il prestito di Alan Matturo fino al termine della stagione, con un’opzione di acquisto non vincolante.

Alan Matturro (11 ottobre 2004, Montevideo) è cresciuto nelle giovanili del Defensor Sporting Club fino al 2021, quando ha avuto l’opportunità di esordire con la prima squadra della seconda divisione uruguaiana. Nello stesso anno ha ottenuto la promozione in massima serie e la stagione successiva ha vinto la Copa AUF Uruguay. Nel 2022 è stato ingaggiato dal Genoa FC e, dopo una breve parentesi nelle giovanili, ha esordito in Serie A nella stagione 2023/2024. Anche il 2023 sarà un anno indimenticabile per lui: sarà campione del Mondo con la nazionale Under 20 dell’Uruguay e riceverà inoltre il Pallone d’Argento come secondo miglior giocatore del torneo. Matturro si unisce a LALIGA EA SPORTS con il Levante UD, augurandogli un periodo ricco di successi nella massima serie del calcio spagnolo. Bentornato a casa, Alan!”.

Foto: insta Levante