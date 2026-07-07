Ufficiale: Letizia rinnova con il Pescara fino al 2027

07/07/2026 | 18:11:49

Pescara Calcio comunica che Gaetano Letizia vestirà la maglia biancazzurra anche per la stagione 2026/27. L’esperto difensore ha sottoscritto in data odierna il contratto con il club biancazzurro: “È una vera gioia per me poter continuare l’avventura con questi colori perché dal giorno del mio arrivo mi sono sentito sempre a casa. Sono motivato a lottare giorno dopo giorno per riportare in alto il Pescara”.

Foto: logo Pescara