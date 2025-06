Ufficiale: Leroy Sané al Galatasaray

12/06/2025 | 09:51:50

Leroy Aziz Sané è arrivato a Istanbul in nottata e ha trovato ad accoglierlo centinaia di tifosi del Galatasaray in festa. Il calciatore tedesco ha poi rilasciato le sue prime dichiarazioni al canale ufficiale del club turco: “Prima di tutto, sono incredibilmente felice. Non riesco a descrivere la mia felicità. Sento già i tifosi, ed è una sensazione completamente diversa. Ho già giocato qui da avversario, un’atmosfera incredibile, un ambiente incredibile. Francamente c’erano molti tifosi e mi hanno fischiato molto. Sono molto contento che ora mi sostengano e sono emozionato di giocare davanti ai tifosi del Galatasaray, non vedo l’ora che arrivi la prima partita. È davvero importante per me venire qui in questo momento, significa molto”, ha detto l’ormai ex Bayern. “Certo, ci sono state molte offerte, ma il Galatasaray nel suo complesso mi ha impressionato molto. Sono rimasto molto colpito dall’atmosfera e dalle dimensioni del club, da quanto mi desiderassero e da quanto interesse mostrassero nei miei confronti. Ecco perché ho preso la decisione di venire al Galatasaray con grande fiducia. Vorrei ringraziare il nostro presidente Dursun Aydın Özbek, il nostro direttore tecnico Okan Buruk e il signor Abdullah Kavukcu per avermi portato qui e per essersi presi cura di me”.



Foto: X Galatasaray