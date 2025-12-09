Ufficiale: Lepri nuovo giocatore della Reggiana

09/12/2025 | 17:05:46

La Reggiana annuncia l’acquisto di Lepri: “AC Reggiana acquisisce il diritto alle prestazioni sportive di Tomas Lepri, in uscita dal Rimini FC. Il calciatore si lega al club granata con un contratto fino al 30 giugno 2028.Difensore centrale di piede destro e con fisico strutturato, Lepri ha fatto il suo esordio nei professionisti con la maglia del Cesena per, poi, trasferirsi al Rimini all’inizio della stagione 2023/24. Con all’attivo oltre 80 gare tra i professionisti, il classe 2003 ha conquistato con il club romagnolo la vittoria della Coppa Italia di Serie C nell’ultimo campionato”.

foto sito reggiana