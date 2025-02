Ufficiale: Leoni rinnova con il Parma

Giovanni Leoni continuerà a vestire la maglia del Parma fino al 2029. A comunicarlo, tramite una nota ufficiale sul proprio sito, è stata la società. Questo il comunicato: “Parma annuncia che Giovanni Leoni ha esteso il suo contratto fino al 30 giugno 2029”. A seguire, invece, sono state le dichiarazioni di Giovanni ai canali ufficiali del club: “Sono a Parma da pochi mesi, ma la sento già come casa mia. La città mi piace molto e i nostri tifosi sono straordinari. Ho provato una grande emozione per il giorno del mio esordio in Serie A e sono convinto che questo Club sia il migliore per poter crescere e valorizzare il lavoro che faccio con la squadra tutti i giorni”.

FOTO: X Parma