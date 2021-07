Ufficiale: Leonardo Bia passa dalla Cremonese al Lecco

Leonardo Bia è ufficialmente un nuovo calciatore del Lecco. Di seguito il comunicato attraverso il quale la società lombarda ha annunciato l’arrivo dell’esterno destro:

“Calcio Lecco 1912 è felice di annunciare l’ufficialità dell’ingaggio di Leonardo Bia, che diventa un nuovo giocatore bluceleste.

Leonardo Bia, è un esterno destro classe 2002 che nel corso dell’ultima stagione ha esordito in Serie B con la maglia della Cremonese, squadra della sua città e in cui è cresciuto calcisticamente. Si è fatto notare per i 6 gol, in 18 presenze, realizzati nel corso dell’ultimo campionato di Primavera 2″.

Foto: Twitter Lecco