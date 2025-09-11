Ufficiale: l’Empoli blinda il gioiello Popov. Rinnovo fino al 2028

11/09/2025 | 21:40:48

L’Empoli blinda Popov per il futuro, arriva il rinnovo fino al 2028: “Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Bohdan Popov per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028” si legge nel comunicato del club. “Sono contento di aver rinnovato il contratto, ad Empoli sto bene e sono molto felice di giocare qui – ha dichiarato il numero 77 azzurro -. Ci tengo a ringraziare la società per la fiducia dimostrata, il mister e i miei compagni che mi hanno sempre aiutato. L’inizio di stagione è stato positivo, ma non dobbiamo fermarci. Voglio continuare a lavorare per dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

FOTO: Sito Empoli