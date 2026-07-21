Ufficiale: Lemina rinnova con il Galatasaray fino al 2028

21/07/2026 | 19:29:25

Il centrocampista Mario Lemina, ex Juventus, Fulham e Nizza, in Turchia dal 2025, ha esteso ufficialmente il proprio contratto con il Galatasaray fino al giugno del 2028. Nelle due stagioni in maglia Cimbom ha collezionato 60 presenze fra tutte le competizioni, togliendosi la soddisfazione di vincere due campionati turchi consecutivamente.

Di seguito, il comunicato del Gala: “È stato firmato un contratto valido fino alla fine della stagione 2027-2028 con il nostro giocatore Mario René Junior Lemina”.

Le prime parole del gabonese ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice qui. Vorrei ringraziare molto il nostro presidente. Questo contratto dimostra quanto sono impegnato nel club. Dimostra che faremo la storia qui. Vorrei ringraziare il nostro allenatore per essersi fidato di me. Continuerò qui per due anni. Sono molto felice. Sanno quanto amo i nostri tifosi. Cerco di ricambiare questo amore eseguendo le migliori performance sul campo. Spero che avremo di nuovo una nuova stagione piena di vittorie. Questo grande club ha bisogno di vittorie”.

Il presidente del Galatasaray Sports Club, Dursun Aydın Özbek, ha dichiarato: “Mario è un giocatore importante per il Galatasaray. Ha dato un grande contributo ai nostri ultimi due campionati. Mi ha detto che la sua performance nei prossimi due anni sarà superiore a quella che ha mostrato finora. Perciò, è un giocatore che i nostri tifosi amano e ammirano. È con noi per altri due anni. Speriamo di celebrare insieme altri campionati in questi due anni”.

Foto: Sito Galatasaray