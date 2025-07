Ufficiale: Lemar lascia l’Atletico e va al Girona

30/07/2025 | 21:50:46

Altra cessione importante per l’Atletico che saluta dopo 7 anni Lemar. Il giocatore passa al Girona.

Questa la nota: “Il Girona FC ha raggiunto un accordo con l’Atlético de Madrid per il rilascio del giocatore Thomas Lemar al termine della stagione 2025-2026. Nato a Baie-Mahault, sull’isola di Guadalupa, nel novembre 1995, la nuova stella biancorossa ha militato nella nazionale francese e vanta una vasta esperienza nelle competizioni europee. Lemar rafforza la squadra del club con il suo talento, la sua visione di gioco e la sua capacità di dribbling. Thomas Lemar parte dalle giovanili del Caen, con cui esordisce in Ligue 1 nel 2013. Le sue prestazioni lo porteranno all’AS Monaco, club che si consoliderà come una delle grandi promesse del calcio francese e con cui vincerà la Ligue 1 nella stagione 2016-2017. L’eccellente stagione a Monaco aprirà le porte dell’Atlético de Madrid, con l’arrivo dell’estate 2018. Con la squadra madrilena ha giocato più di 170 partite e ha avuto un ruolo importante nel campionato LaLiga 2020-2021. Ha anche partecipato a diverse edizioni della Champions League e dell’Europa League, accumulando una grande esperienza internazionale. In ambito Nazionali, Lemar è un giocatore della Francia dal 2016, parte della generazione che vincerà la Coppa del Mondo 2018 in Russia. Thomas Lemar è un calciatore versatile che può giocare come interno, centrocampista o esterno difensivo. È caratterizzato da grande qualità tecnica, capacità associativa e intelligenza tattica. Ha una grande visione di gioco, un buon passaggio finale ed è capace di sbilanciare nei reduci. Inoltre, si distingue per la sua elevata intensità nel pressing e nella tecnica con la palla”.

Foto: X Girona