Ufficiale: l’Eintracht Francoforte blinda Hardung. Diventa responsabile del settore giovanile

29/10/2026 | 16:01:50

L’Eintracht Francoforte blinda Hardung, il comunicato ufficiale: “L’Eintracht Francoforte sta apportando delle modifiche all’assegnazione dei compiti all’interno del suo dipartimento sportivo. Oltre ai suoi incarichi attuali, a Hardung è stata affidata la responsabilità diretta dell’area medica e del settore giovanile. Fino ad ora, entrambe le unità facevano capo all’assessore allo sport. I responsabili e gli amministratori delegati ora riporteranno direttamente a Hardung. La responsabilità del calcio femminile rimane sotto la diretta supervisione dell’assessore allo sport e, quindi, in via provvisoria, ad Axel Hellmann. Inoltre, durante la fase di transizione, Hardung collaborerà a stretto contatto con l’amministratore delegato, Hellmann, per concentrarsi maggiormente sul miglioramento dell’efficienza all’interno delle singole unità del settore sportivo e sulla preparazione per la finestra di mercato invernale. Alla luce di queste ampie responsabilità aggiuntive, verrà sollevato dai suoi incarichi immediati relativi alla squadra e allo staff tecnico. Allo stesso tempo, Rode proseguirà il suo percorso di formazione nel settore sportivo a partire dal 1° novembre, assumendo maggiori responsabilità all’interno della squadra”.

foto sito eintracht