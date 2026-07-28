Ufficiale: l’Eintracht Francoforte annuncia l’arrivo del difensore Otavio

28/07/2026 | 12:59:08

Otavio, difensore centrale classe 2006, lascia il Portogallo e l’Estrela Amadora per approdare in Germania alla corte dell’Eintracht Francoforte. Contratto fino al 2031 per il talento brasiliano.

Il comunicato dei tedeschi: “Eintracht Francoforte e Club Football Estrela Amadora hanno concordato il trasferimento di Otávio. Il difensore centrale completerà gli esami medici a Francoforte e si recerà al training camp a Grassau. Il ventenne riceverà un contratto fino al 2031 e la maglia numero cinque.

Otávio Manoel Galdino Fernandes ha lasciato il suo Brasile nel 2024, dove ha giocato per Botafogo FC e Camboriú FC. In 14 presenze con la squadra U23 dell’Estrela, il difensore centrale alto 1,93 metri si è subito dimostrato all’altezza per il settore professionistico. Nella stagione precedente, il mancino aveva collezionato sette presenze con la seconda squadra e 22 presenze in massima serie, di cui 17 nell’undici titolare, rendendolo un fattore importante per restare nella massima serie.

Il direttore sportivo Timmo Hardung ha dichiarato: “Con Otávio, stiamo portando un giovane difensore centrale molto talentuoso con molto potenziale di sviluppo. È mancino, alto, atletico, veloce e combina questo con una forte mentalità difensiva, che vogliamo rafforzare nella nostra rosa. Siamo convinti che ci darà molto piacere all’Eintracht”.

Otávio ha detto: “Sono molto felice di poter indossare la maglia dell’Eintracht Francoforte da ora in poi. Trasferirsi in un club con una tradizione così grande, che partecipa regolarmente a competizioni importanti, è un sogno che si avvera e un passo molto importante nella mia carriera. Vorrei ringraziare tutti coloro che credono in me e che hanno fatto parte del mio percorso finora. Ora inizia una nuova sfida. Vengo qui con la ferma volontà di lavorare sodo, di svilupparmi ogni giorno e di ricambiare la fiducia che il club ha riposto in me in campo. Non vedo l’ora di iniziare con i miei nuovi compagni di squadra e voglio aiutare i tifosi a regalare molti momenti indimenticabili. Sono pronto per questa sfida”.

Foto: Sito Eintracht