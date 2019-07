Ufficiale: Leicester, preso il difensore Clark. Contratto triennale

Tramite i propri canali ufficiali, il Leicester City ha comunicato l’ingaggio di Mitchell Clark, difensore classe 1999 che si trasferisce alle Foxes a parametro zero. Nella scorsa stagione, lo scozzese, di proprietà dell’Aston Villa, ha giocato a Port Vale in League Two, totalizzando 45 presenze. Clark è stato anche un punto fermo dell’Under 17 e dell’Under 19 per la Scozia, e ha firmato per tre stagioni. Questa la nota del Leicester: “Il giovane Mitchell Clark firma con il Leicester City. Il club ha completato l’acquisto del giovane difensore scozzese con un contratto di tre anni”.

Foto Twitter Leicester City