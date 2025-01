Ufficiale: Leicester, ecco Coulibaly dal Parma

Woyo Coulibaly lascia la Serie A. Con un comunicato, il Parma ha reso nota la sua cessione al Leicester: “Parma Calcio comunica la cessione a titolo definitivo di Woyo Coulibaly al Leicester City Football Club. Dopo 88 presenze, 5.679 minuti giocati, un gol e 4 assist in gialloblu, il difensore francese lascia il nostro Club per una nuova avventura in Premier League: Parma Calcio augura a Woyo le migliore fortune professionali”.

Foto: Instagram Leicester