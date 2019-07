Con un comunicato sul sito ufficiale, il Leicester ha annunciato l’acquisto dell’attaccante spagnolo Ayoze Perez, che arriva dal Newcastle. ““L’attaccante Ayoze Perez firma per il Leicester City. Il 25enne ha firmato un contratto di quattro anni. Perez ha segnato 13 gol in stagione per i Magpies in tutte le competizioni. Lo spagnolo è il secondo acquisto di questa sessione di calciomercato”.

Foto Sito Ufficiale Leicester