Ufficiale: Legowski è un nuovo giocatore dell’Eyüpspor

10/09/2025 | 23:26:55

“L’ Eyüpspor ha raggiunto un accordo con il centrocampista polacco Mateusz Legowski“.

Il vicepresidente Fatih Kulaksız ha così commentato il trasferimento: “Mateusz ha un grande potenziale, è un giocatore che seguiamo da circa due mesi. Abbiamo visto questa come un’opportunità di trasferimento e siamo felici di averlo completato come risultato di sforzi a lungo termine. Crediamo che sia un giocatore che darà il suo contributo all’Eyüpspor e che possa fruttare un compenso per il nostro club a lungo termine. Speriamo che sia vantaggioso per entrambe le parti”.

Queste le parole del giocatore: “Fin dal primo momento in cui sono arrivato all’ikas Eyüpspor, tutti mi hanno accolto con grande professionalità e cordialità. Le strutture e il club sono davvero belli. Ho fatto il mio primo allenamento e sono molto contento. Ho incontrato i miei compagni di squadra e mi hanno accolto tutti molto bene. Non vedo l’ora di giocare per questo club”.

Foto: X Salernitana