Ufficiale: Leeds, arriva Koch. Firmato un quadriennale

Robin Koch lascia la Bundesliga e vola in Premier League. Il 24enne del Friburgo ha firmato un quadriennale con il Leeds di Bielsa, neo promossa in Premier. Questa la nota del club: “Il Leeds United è lieto di annunciare la firma di Robin Koch dall’SC Friburgo, squadra della Bundesliga. Il 24enne ha firmato un contratto quadriennale a Elland Road, fino all’estate del 2024.

✍️ #LUFC are pleased to announce the signing of Robin Koch from Bundesliga side SC Freiburg

— Leeds United (@LUFC) August 29, 2020