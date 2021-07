Ufficiale: Leeds, arriva il rinnovo per Dallas. Contratto fino al 2024

Stuart Dallas, difensore nordirlandese, proseguirà la sua esperienza al Leeds. Ecco il comunicato ufficiale del club che ha annunciato il prolungamento di contratto. “Il Leeds United è felice che Stuart Dallas abbia firmato oggi un nuovo contratto con il club valido per tre anni, fino all’estate del 2024”. Il 30enne ha collezionato un totale di 229 presenze finora durante il suo periodo con i Whites.

✍️ #LUFC is delighted to announce Stuart Dallas has today agreed a new three-year deal

— Leeds United (@LUFC) July 2, 2021