Ufficiale: Lecomte al Fulham. Sbarca in Premier per la prima volta a 39 anni

26/07/2025 | 18:00:04

Nuova avventura per Benjamin Lecomte, il portiere lascia il Montepellier (era il giocatore con più presenze nella storia del club) e diventa un nuovo calciatore del Fulham. Le prime parole ai canali ufficiali riguardo alla prima esperienza in Premier League all’età di 39 anni: “Sono davvero, davvero felice e orgoglioso di unirmi al Fulham perché è un nuovo passo nella mia carriera e penso che sarà davvero bello far parte del Club”. Questo il comunicato degli inglesi: “Il Club è lieto di confermare l’ingaggio di Benjamin Lecomte dalla squadra francese del Montpellier. Portiere esperto con 329 presenze in Ligue 1, Lecomte ha firmato un contratto biennale che lo legherà al Craven Cottage fino all’estate del 2027. Dopo alcune presenze da giovane con il club madre Lorient, Lecomte ha avuto il suo primo assaggio di calcio da titolare durante il prestito al Dijon nella stagione 2013/14, contribuendo al sesto posto in Ligue 2 con 14 clean sheet in 31 presenze. Quella stagione lo ha lanciato come primo portiere al Lorient al suo ritorno, dove ha saltato solo una partita nei due anni successivi, durante i quali la squadra ha mantenuto la categoria. Nel 2016/17 il Lorient è retrocesso per un solo punto, ma Lecomte è rimasto in Ligue 1 firmando per il Montpellier, dove ha totalizzato 79 presenze in due stagioni, chiuse al 10º e 6º posto. Successivamente è passato al Monaco, anche se per 18 mesi del suo contratto ha giocato in prestito in Spagna con Atlético Madrid ed Espanyol. Il punto più alto della sua esperienza al Monaco sono stati i 13 clean sheet in 28 partite, con la squadra che ha concluso al terzo posto in Ligue 1. Nel gennaio 2023 è tornato al Montpellier, dove è stato il portiere titolare fino alla scorsa stagione, che ha concluso da capitano del club. Il suo bilancio in carriera ad oggi è di: 402 presenze, 114 clean sheet. Lecomte ha vestito la maglia della nazionale francese fino all’Under-20 e in passato è stato convocato anche in prima squadra”.

FOTO: X Fulham