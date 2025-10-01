Ufficiale: Lecco, rinnovo per il ds Minadeo

01/10/2025 | 13:00:12

È arrivato il rinnovo per il DS del Lecco, Antonio Minadeo: il club ha legato a sé il dirigente fino al 2027.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“La Calcio Lecco 1912 comunica di aver prolungato il contratto del Direttore Sportivo Antonio Minadeo fino al 30 giugno 2027.

‘A Lecco sto bene, sia a livello personale che professionale. Sento la fiducia della proprietà, che continuerò a ringraziare. Nell’estate 2024 ho scelto di venire qui e prendere in mano questo progetto: voglio portarlo avanti, dando il massimo e onorando una piazza che non ha mai fatto mancare il proprio supporto a tutta la squadra.’”

Foto: sito ufficiale Lecco