Ufficiale: Lecco, rinnovato il prestito del centrocampista Patrizio Masini

Patrizio Masini continuerà a giocare per il Lecco. Lo ha reso noto la stessa società lombarda tramite i proprio canali ufficiali. Ecco il comunicato:

“Calcio Lecco 1912 è felice di comunicare il rinnovo del prestito dal Genoa CFC di Patrizio Masini che resta un giocatore bluceleste. Masini è un centrocampista centrale classe 2001 che cresce nelle giovanili del grifone fino ad arrivare alla Primavera. Nell’estate scorsa si trasferisce in prestito alla Sambenedettese per la sua prima stagione tra i grandi in Serie C, dove colleziona 15 presenze, 2 reti e 1 assist. Arrivato a Lecco nel gennaio 2021, è stato uno dei protagonisti nella seconda parte di stagione che ha portato i blucelesti allo storico accesso ai Playoff per andare in Serie B, collezionando 17 presenze ed 1 gol.

Bentornato a Lecco, Patrizio, e in bocca al lupo per questa nuova stagione con la maglia bluceleste addosso!”.

Foto: Twitter Lecco