Ufficiale: Lecco, rinnovato il contratto di Furlan fino al 2027

12/07/2025 | 13:23:37

Jacopo Furlan rimarrà a Lecco per altri due anni. Il comunicato: la Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare che il calciatore Jacopo Furlan ha prolungato il proprio contratto fino al 30 giugno 2027. Il portiere classe 1993 è arrivato in bluceleste nell’estate 2024 dal Catania, portando con sé un bagaglio di esperienze con oltre 150 presenze in Serie C, 11 in Serie B e anche una stagione in Serie A con l’Empoli. Nella stagione 2024/25 è stato il giocatore con il maggior numero di minuti spesi in campo (2.970) dell’intera rosa, facendo registrare 8 clean sheet.

Foto: Instagram Lecco