Ufficiale, Lecce-Vicenza rinviata per alcune positività al Covid

La gara tra Lecce e Vicenza, in programma per questa sera alle ore 20:30, è stata ufficialmente rinviata a causa di alcuni contatti stretti con soggetti positivi al Covid. Le Lega Serie B prende atto di quanto disposto dall’Azienda sanitaria locale di Lecce che ha imposto la quarantena fiduciaria ai soggetti a rischio in casa giallorossa. I calciatori del Lecce, inoltre, non potranno prendere parte ad alcuna attività agonistica fino al 22/12/2021: il match contro il Vicenza è rinviato a data da destinarsi. FOTO: Sito Ufficiale Lecce