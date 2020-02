Ufficiale: Lecce, risolto il contratto di Imbula. Il suo futuro è in Russia

L’U.S. Lecce comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Giannelli Imbula. Ora, come riferito nei giorni scorsi, il futuro del congolese dovrebbe essere in Russia con la Lokomotiv Mosca.

Foto: Screenshot Rai Sport