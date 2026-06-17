Ufficiale: Lecce, Di Francesco rinnova fino al 2028

17/06/2026 | 14:34:56

Il Lecce ha annunciato di aver prolungato il contratto del tecnico della prima squadra Eusebio Di Francesco fino al 2028.

Ecco il comunicato:

“L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con l’allenatore della Prima Squadra Eusebio Di Francesco.Il tecnico, il cui contratto si era già automaticamente rinnovato fino al 30 giugno 2027 a seguito del raggiungimento della salvezza, ha sottoscritto un nuovo accordo fino al termine della stagione sportiva 2027/2028″.

Foto: X Lecce