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Ufficiale: Lecce, Di Francesco rinnova fino al 2028

17/06/2026 | 14:34:56

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Il Lecce ha annunciato di aver prolungato il contratto del tecnico della prima squadra Eusebio Di Francesco fino al 2028.
Ecco il comunicato:
“L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con l’allenatore della Prima Squadra Eusebio Di Francesco.Il tecnico, il cui contratto si era già automaticamente rinnovato fino al 30 giugno 2027 a seguito del raggiungimento della salvezza, ha sottoscritto un nuovo accordo fino al termine della stagione sportiva 2027/2028″.
Foto: X Lecce