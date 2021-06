Ufficiale: Lecce, arriva il difensore Bjarnason

Nuova acquisto per il Lecce che ha chiuso per il difensore islandese Bjarnason . Ecco il comunicato del club salentino: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brynjar Ingi Bjarnason dal club KA Akureyri. Il difensore marcatore islandese classe ’99, che vanta 3 presenze e una rete con la Nazionale maggiore, ha sottoscritto un accordo triennale con opzione per i successivi due anni”.

FOTO: Sito Ufficiale Lecce