Il Lecce ha comunicato ufficialmente l’arrivo dall’Hellas Verona di Liam Henderson. Centrocampista scozzese classe ’96, Henderson è cresciuto nel Celtic, giocando anche in prima squadra, per poi vestire in Italia le maglie di Bari, Hellas e Empoli. Con i giallorossi ha firmato un contratto di quattro anni.

Foto: sito ufficiale Lecce