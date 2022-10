Ufficiale, Leandro Rinaudo è il nuovo direttore sportivo del Palermo

Il Palermo si muove non solo dentro al campo ma anche fuori, circondandosi di persone sempre più affidabili per il nuovo progetto. A tal proposito è ufficiale, come riporta il comunicato del club rosanero, il ruolo di ds a Leandro Rinaudo: “Il Palermo F.C. comunica di aver formalizzato l’incarico di direttore sportivo a Leandro Rinaudo. A Leandro un nuovo in bocca al lupo da parte del City Football Group, del Presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

