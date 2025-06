Ufficiale: Lazio, esercitato il diritto di contro opzione per Floriani Mussolini dalla Juve Stabia

25/06/2025 | 19:08:11

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il difensore classe 2003 Romano Floriani Mussolini, proveniente dalla S.S. Lazio nei termini previsti dalle normative federali.

Contestualmente, nei tempi previsti, la S.S. Lazio ha esercitato il diritto di contro opzione, come previsto dagli accordi siglati nella scorsa stagione. Nel campionato di Serie BKT 2024/25, Romano ha collezionato 33 presenze, realizzando 1 gol e 3 assist, per un totale di 2.731’ giocati. Ha inoltre preso parte a 3 gare dei playoff (249’ complessivi) e a 1 match di Coppa Italia Frecciarossa. La società gialloblù ringrazia Romano per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante tutta la stagione”.

Foto: Instagram Juve Stabia