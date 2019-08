Ufficiale: Lazio, ceduti Pedro Neto e Bruno Jordao al Wolverhampton

Doppia operazione in uscita per la Lazio. Il club biancoceleste ha ceduto i due portoghesi Pedro Neto e Bruno Jordao al Wolverhampton. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito dei capitolini: “La S.S. Lazio informa di aver concluso le cessioni definitive dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori Pedro Lomba Neto e Bruno André Cavaco Jordao a favore della società inglese Wolverhampton Wanderers F.C.”.

A Friday-night double! Welcome to Wolves, Pedro Neto and Bruno Jordao! 👋#WelcomeNeto#WelcomeJordao

✍🐺 pic.twitter.com/xpPg30Kscr

— Wolves (@Wolves) August 2, 2019