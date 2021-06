Ufficiale: Laxalt lascia il Milan e passa a titolo definitivo alla Dinamo Mosca

Diego Laxalt non è più un giocatore del Milan, trasferimento completato per la sua nuova esperienza alla Dinamo Mosca. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo, a partire dal 1° luglio 2021, le prestazioni sportive del calciatore Diego Sebastián Laxalt Suárez alla FK Dinamo Mosca. Il Club ringrazia Diego per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”.