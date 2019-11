Ufficiale: Lavezzi e Mascherano lasciano l’Hebei Fortune

L’Hebei Fortune, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto l’addio di Ezequiel Lavezzi e Javier Mascherano. Entrambi gli italo-argentini questa mattina hanno disputato la loro ultima partita davanti al proprio pubblico nel massimo campionato cinese contro il Guangzhou Evergrande, gara terminata 3-1 per gli ospiti. Mascherano, come già ufficializzato, tornerà in Patria e si accaserà all’Estudiantes. Mentre Lavezzi potrebbe rappresentare un’importante occasione per qualche club europeo o di Serie A.

Foto: Hebei Fortune Instagram