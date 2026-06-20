Ufficiale: l’Avellino saluta Crespi e accoglie Spadoni

20/06/2026 | 15:46:18

Giornata di mercato ad Avellino, dove i biancoverdi oltre l’operazione di Daffara, salutano Crespi ed accolgono Spadoni tra le loro fila. Ecco il comunicato del club: “L’U.S. Avellino 1912, al termine dei periodi prestabiliti dalla F.I.G.C. nei quali poter esercitari i diritti di opzione e contro opzione, rende note le operazioni effettuate: 1) Giovanni Daffara: il club ha esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dal regolamento. Successivamente la Juventus Football Club, in data 19/06/2026, ha esercitato il diritto di contro opzione rendendo il calciatore nuovamente di proprietà della società piemontese. L’U.S. Avellino 1912 ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera. 2) Arthur Spadoni: il club ha esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dal regolamento. Il calciatore è divenuto a titolo definitivo dell’U.S. Avellino 1912 legandosi alla società con un contratto che scadrà il 30/06/2028. 3) Valerio Crespi: L’Union Brescia Srl ha esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dal regolamento. Il calciatore è divenuto a titolo definitivo del club lombardo. L’U.S. Avellino 1912 ringrazia il calciatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera”.