Ufficiale: l’Avellino acquista Carriero

L’Us Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla società Parma Calcio 1913, le prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Mattia Carriero.

Nato a Desio il 4 Settembre 1997, il centrocampista di origini lombarde è cresciuto nelle giovanili del Renate. Ha esordito in prima squadra con lo Sporting Bellinzago, società con la quale ha disputato due campionati di serie D scendendo in campo in 48 gare e mettendo a segno 4 reti. Con la formazione piemontese ha anche ottenuto la vittoria del torneo di serie D.

Successivamente tre esperienze in serie C con le maglie di Casertana, Catania e Monopoli. Per lui, in totale, 115 presenze tra i professionisti (Campionato, Tim Cup, Coppa di serie C e playoff) condite da 9 gol e 7 assist.

Carriero ha sottoscritto con il club un accordo triennale.

“Avevamo la necessità di inserire un calciatore a centrocampo – ha dichiarato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – subito dopo l’ultima gara contro la Vibonese abbiamo avviato i contatti con il Parma e l’entourage di Carriero. I suoi trascorsi in C, soprattutto nella scorsa stagione, sono già un ottimo biglietto da visita per Giuseppe che sicuramente ci darà una grossa mano in questo secondo scorcio di campionato”.

Foto: Sito Avellino