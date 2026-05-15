Ufficiale: Laurienté rinnova con il Sassuolo fino al 2029

15/05/2026 | 16:18:05

Il Sassuolo ha annunciato di aver rinnovato il contratto dell’attaccante Armand Laurienté fino al 2029.

Questo il comunicato del club:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Armand Laurienté fino al 30 giugno 2029.

Arriva a Sassuolo nell’estate del 2022, e nella prima stagione in Italia l’attaccante francese mette subito in mostra le sue qualità con 7 reti e 6 assist in 28 presenze, seguiti da 5 gol e 4 assist l’anno seguente. Nell’annata di Serie B, Laurienté è protagonista indiscusso del campionato: 18 reti e 5 passaggi decisivi in 33 gare, numeri che trascinano il Sassuolo di nuovo in massima serie e consegnano ad Armand il premio come MVP della Serie BKT 2024/2025. Nella stagione in corso l’ala neroverde continua ad entrare nel tabellino, arrivando a superare la sua prima annata di Serie A: 6 marcature e 9 assist in 2529 minuti, conditi da ben 5 premi “uomo partita” (Sassuolo-Udinese, Cagliari-Sassuolo, Milan-Sassuolo, Sassuolo-Cremonese, Sassuolo-Milan).

Ad Armand va un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera con il Sassuolo.

Insieme per vivere ancora emozioni neroverdi!“.

Foto: X Sassuolo