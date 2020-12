Laurent Blanc riparte dall’Al Rayyan, prima divisione qatariota. L’ex allenatore del Paris Saint Germain torna così in panchina quattro anni dopo la sua ultima esperienza. In precedenza Blanc era stato commissario tecnico della Nazionale francese tra il 2010 e il 2012. Prima ancora aveva allenato il Bordeaux per tre anni.

Foto: sito ufficiale Psg