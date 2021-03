Lo Schalke 04 ha annunciato il primo acquisto in vista della prossima stagione, si tratta di Danny Latza. Il centrocampista viene rilevato dal Mainz e ha firmato un contratto biennale con opzione sul terzo.

